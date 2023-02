Det bestämmer om du får tillbaka dina pengar eller inte

För den som utsatts för bedrägeri där någon obehörig lyckats ta ut pengar från ditt konto, är huvudregeln att du inte ska behöva stå för något belopp själv. Men det finns fall där du själv kan bli återbetalningsskyldig och det är, till exempel, när du inte skyddat din kortkod eller när du utsatts för telefonbedrägeri och lurats att knappa in koden till ditt bank-id.

Grovt oaktsam

Det bankerna har att förhålla sig till är om du varit grovt oaktsam eller särskilt klandervärd. Som bankkund är du skyldig att skydda koden till ditt bankkort och ditt bank-id. Det finns ingen regel som bestämmer när någon är grovt oaktsam men generellt handlar det om mer än slarv eller tillfällig glömska för att något ska ses som grovt oaktsam.

Särskilt klandervärd

Chansen att få tillbaka sina förlorade pengar minskar avsevärt om banken anser att du handlat särskilt klandervärt vilket kan beskrivas som en mer kvalificerad form av grov oaktsamhet. Det kan till exempel vara när du under längre tid lämnar ditt bankkort obevakat och lättillgängligt under en längre tid eller om du låter någon obehörig logga in på din internetbank.

Ny vägledande dom

Det kan bli lättare för den som drabbats att få tillbaka sina pengar trots att banken anser att den lurade varit grovt oaktsam eller särskilt klandervärd. Efter en dom i Högsta domstolen förra året krävs det, för att den lurade ska stå för hela beloppet själv, att den lurade varit medveten om och insett risken för en obehörig transaktion men ändå agerat på uppmaning av bedragaren. Enligt domen är det banken som har bevisbördan för att den lurade agerat på ett sätt som gör att du får stå för en del eller hela förlusten.

Källa: Konsumenternas och Hallå konsument.