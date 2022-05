Det här var Kjell Lönnå – körgigantens liv och karriär i korthet

• Kjell Lönnå föddes 1936 i Smedjebacken i Dalarna och var son till baptistpastorn Titus Lönnå.

• 1948 flyttade familjen till Sundsvall och redan som tonåring, i början av 1950-talet, startade han en ungdomskör i Elimkyrkan i Sundsvall.

• Lönnå var musik- och teckningslärare i Sundsvall under en lång period. Samtidigt drev han bland annat Sundsvalls kammarkör, som bildades 1965, samt manskören KFUM. De båda körerna har turnerat på många håll i världen.

Kjell Lönnå leder Sundsvalls Kammarkör 2015. Foto: Niklas Lindman/SVT

• Serien med allsångskonserter började sändas i SVT i slutet av 1970-talet. Med fanns namnkunniga gästartister och programmet sändes under nästan 20 år. Det var också då Kjell Lönnå blev rikskänd.

• Den årliga konserten ”Julton” i Gustav Adolfs kyrka i Sundsvall startade 1969 och började tv-sändas tio år senare. Det, samt det årliga arrangemanget Caprice, har genom åren varit mycket välbesökt.

• På sina konserter och i många andra sammanhang har Kjell Lönnå samarbetat med många stora artister. Bland annat Helen Sjöholm från Sundsvall, Tommy Körberg och Loa Falkman.

Operasångaren Loa Falkman tillsammans med Kjell Lönnå under TV-programmet Sångeri, 1982. Foto: Bo-Aje Mellin / SVT

• Tommy Körberg stod på scen tillsammans med Lönnå så sent som den 7 maj i år. Då under just Caprice, som gjorde comeback efter två års pandemiuppehåll. Konserten kom att bli hans sista i livet.

• Kjell Lönnå avled på tisdagskvällen den 10 maj och blev 85 år gammal.