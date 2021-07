Eder Navacerrada – möt spanjoren som bekämpat skogsbränder i Västernorrland

De har strikta order att inte kommentera själva brandläget, sådana frågor ska hanteras av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

men nu lämnar piloten Eder Navacerrada och hans likaledes spanska kollega länet.

Behövs inte längre

Det är svårt att tolka som mycket annat än att det akuta skogsbrandsläget i regionen just nu är över.

När vi träffar Eder ute på flygplatsen tornar dessutom kolsvarta moln upp sig i norr och väster med bud om rejäla regnskurar.



Under några dagar har de haft sin bas på Midlanda, men under fredagseftermiddagen startade de sina nya plan för att återvända till hemmabasen i Skavsta utanför Nyköping.

Helt nya plan – beställda av MSB

Planen är konstruerade för att effektivt vattenbomba skogsbränder och är en del av den utökade kapaciteten när det gäller brandflyg, en upprustning som skett sedan de stora skogsbränderna som härjade 2018 i landet.



I klippet ovan berättar han om hur hans jobb är en del av ett europeiskt samarbete