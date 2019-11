Radikala förslag om hur regionens ekonomi ska räddas

Region Västernorrland är inte ensamma med att kämpa med grava ekonomiska problem. Av alla regioner i landet är det bara två som går med plus det här året. I fyra regioner planeras för skattehöjningar för att få ordning på ekonomin.

Det är inte aktuellt i länet, men i stället vill majoriteten genomföra omfattande åtgärder för att reducera kostnaderna, och det är inte småslantar det handlar om.

Framför allt sjukhusen

Både primärvården och specialistvården i Västernorrland visar minussiffror, men det är på sjukhusen de stora problemen finns idag. Redan nästa år ska sjukhusen kapa sina kostnader med 150 miljoner och under de följande två åren 134 miljoner per år.



Till det kommer ytterligare en post på 190 miljoner som ännu inte är specificerad. Det kommer göras i början av nästa år.



Under fullmäktigedagarna debatteras budgeten, och oppositionspartierna har rader med invändningar.

Radikala förslag

Centern vill gärna se privata alternativ även inom specialistvården.

Mest radikala är Sjukvårdspartiet som anser att 800 miljoner kan tas hem under den här mandatperioden genom att ta bort 263 administrativa tjänster. Dessutom vill partiet skära i politikernas arvoden och generellt se kraftiga neddragningar i ”allt som inte har med sjukvård att göra”.



I Sverigdemokraternas förslag ingår att sälja Österåsen, det regionägda hälsohemmet och avveckla engagemanget i Scenkonstbolaget.

För att komma tillrätta med de skyhöga kostnaderna för inhyrd personal, landets högsta, lyfter SD ett gammalt förslag igen; att inrätta en egen bemanningsenhet inom regionen.

V vill höja skatten

Frågan om Sollefteå sjukhus som fortfarande är het inom regionpolitiken – samtliga oppositionspartier driver frågan om att öppna avdelningar igen i Sollefteå. Centerpartiet tycker i sitt budgetförslag att sjukhuset bör kunna drivas på entreprenad.

Vänsterpartiet är de enda som vill lösa problemen med en skattehöjning. 325 miljoner skulle en skattehöjning med 65 öre ge, menar V.