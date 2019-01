Fullt i skåpet – nu vill polisen bli av med alla nycklar

Det har kommit in ovanligt många nycklar till polisen under januari. I receptionen inne på polishuset hängs fynden upp på en speciell tavla som nu börjar bli ganska full. Nu vädjar man till alla nyckellösa att komma och göra ett besök.



Tre månader får nycklarna hänga, sedan går de till destruktion. Polisen har dessutom annat att göra än att hantera nycklar.



Lagret av upphittade nycklar fylls stadigt på, men inte bara från allmänheten.

Sarah Persson berättar att posten återkommande kommer in och lämnar in nycklar som hittats och lagts i brevlådor.

Äldre man sökte sin bilnyckel förgäves – men nu har den kommit in



Och så var det det ömmande fallet:

– Det kom in en äldre farbror här för en tid sedan och var förtvivlad över en bilnyckel som hade försvunnit, berättar hon.

Nyckeln, till en Toyota, stod inte att finna och den äldre mannen fick gå igen med oförättat ärende.



Ironiskt nog kom en nyckel in som motsvarade mannens beskrivning – senare samma dag.



Nu hoppas Sarah att mannen ska läsa det här eller se och höra om det i våra sändingar.



– Om du ser det här – hör av dig! Vi har fått in din nyckel!, säger hon.