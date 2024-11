Gymnasieeleven Verna om att Trump vann valet i USA: ”Abortfrågan jobbig för många unga tjejer”

Under valdagen hade Klara teoretiska gymnasium i Sundsvall laddat upp med pizza, popcorn och tävlingar fram tills sent på kvällen. Under onsdagsmorgonen stod det klart att republikanernas kandidat Donald Trump åter blir president i USA.

Harry Berglund som går sista året tror inte att det spelar någon större roll vem av de två kandidaterna som tog hem valet. Han tror att Kamala Harris förmodligen skulle göra lite likadant som Trump.