Sjukvårdspersonal har reagerat starkt och många menar att Petterssons uttalande är helt verklighetsfrånvänt.

Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus är inget nytt.

Faktum är att sjukhuset har haft problem med överbeläggningar under flera år och under sommaren var det bara två dagar som beläggningsgraden låg under 100 procent, enligt en rapport som Region Västernorrland publicerade i november 2021.

I videon bemöter Kurt Pettersson kritiken som hans personal riktat mot honom.