Ingeborg Wiksten (L), regionråd i Västernorrland välkomnar den nya tobakspolicyn. Foto: SVT

Rökare ska byta kläder och stämpla ut

Under onsdagen beslutade regionfullmäktige i Västernorrland om en ny tobakspolicy som innebär att all personal ska vara rökfri under arbetstid. Vill medarbetaren röka ska han eller hon stämpla ut, byta till privata kläder och nyttja rökplatserna utomhus.

Den nya policyn riktar sig inte bara till de anställda utan även till patienter. Även e-cigaretter och vattenpipa omfattas av rökförbudet. – Västernorrland var först i Sverige med ett rökfritt landsting. Det här är ett förtydligande, säger regionrådet Ingeborg Wiksten (L). Byta kläder Syftet är att förhindra att tobaksrök tränger in i lokaler där regionen har sin verksamhet. Det betyder att alla rökare måste stämpla ut, byta till privata kläder och nyttja rökplatserna utomhus. Den som vill sluta röka ska erbjudas stöd av arbetsgivaren. Beslutet i regionfullmäktige togs utan några invändningar, enligt Ingeborg Wiksten (L). – Det var ingen diskussion alls. Däremot har det funnits motioner om att införa snusförbud som inte blivit av, säger hon. Rökfria patienter Patienter omfattas också av rökförbudet och hänvisas till rökplatser utanför sjukhusen. Vid planerade operationer ska patienter vara rökfria åtta veckor före och efter operation. Dela Dela

