Hemtjänstanställd i Sollefteå döms till fängelse för guldstölder

Polisen i Sollefteå fick in flera anmälningar om guldstölder under en kort period. Under utredningens gång kollades hemtjänstens personalloggar, där polisen kunde se vem som arbetat och hos vem. Kvinnan som nu döms hade besökt flera av de äldre som blivit bestulna.

Kvinnan har nekat till alla anklagelser och hävdat att det guld som polisen tagit i beslag hemma hos henne är hennes eget. Det handlar om guld för flera hundra tusen, närmare en miljon i inköpspris.

Kvinnan döms till ett år och tio månader för grov stöld på två punkter, grovt penningtvättsbrott och grovt häleri för att ha stulit guldringar och andra smycken för att sedan sälja vidare, bland annat till en man som anklagades för häleri.

Mannen döms till villkorlig dom och har även han förnekat brott. Han ska också betala 100 000 kronor av sina advokatkostnader.

Kvinnan är fortsatt anställd. Enligt kommunen kommer fackliga förhandlingar om hennes anställning att inledas när domen vunnit laga kraft.

Texten uppdateras.