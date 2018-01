Isiga vägar – brist på väghyvlar

Snösvängen har haft problem under de senaste dygnen och bekymren kommer att fortsätta. Snö, regn och kyla om vartannat är inte den idealiska vädertypen för att hålla snön borta från vägarna.

Färre hyvlar

I Sundsvall räknar gatuavdelningen med att snöröjningen efter jul- och nyårshelgen kommer att fortsätta en bit in i januari. Ett bekymmer som mäste hanteras är bristen på väghyvlar.

– När jag började här 1989 hade vi tillgång till tio väghyvlar nu kan vi sätta in maximalt fyra, säger Per-Olov Holmbom vid gatuavdelningen.

Upphandlingsregler

Väghyveln har blivit allt mer sällsynt efter vägarna. En av orsakerna är att kommunerna i mindre utsträckning håller sig med egna maskiner utan i stället köper in tjänsten på öppna marknaden. Enligt Per-Olov Holmbom sätter upphandlingsreglerna hinder i vägen att ställa specifika krav på maskintyper och det blir ett problem nu när isiga och spåriga vägbanor kräver insatser med väghyvlar som är byggda för att kunna skrapa bort is från vägarna.

– Folk hör av sig till oss med klagomål om knottriga och spåriga vägbanor och vi är väl medvetna om problemet. Vi kan inte ploga bort is utan det kräver väghyvlar och där har vi inte tillräckligt med resurser. Vi tar det i den takt vi hinner, säger Holmbom.

Stora konsekvenser

Konsekvenserna av de isiga vägarna kan bli stora. Förutom att tafiksäkerheten blir lidande har kollektivtrafiken i Sundsvall tidvis dragits med förseningar eller varit inställd. De större ledbussarna har stått parkerade, obrukbara, i halkan och under söndagen stod all övrigt busstrafik stilla under några timmar vid lunchtid på grund av halka.