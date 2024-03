Kraftig ökning av orosanmälningar i Västernorrland kopplas till vapen- och narkotikabrott

I flera av kommunerna i Västernorrland märks en stor ökning av orosanmälningar till socialtjänsten under de senaste fem åren.

I Sundsvall ser socialtjänsten att barnen det handlar om blir allt yngre, och ärendena tyngre.

– Vi ser en tidigare och snabbare ”karriär” i kriminella kretsar, säger Eva Leijon som är verksamhetschef för Barn, unga och familj på socialtjänsten i Sundsvall.

20-tal anmälningar per dygn

Under 2023 kom nästan 33 anmälningar per dygn till länets kommuner, jämfört med drygt 25 per dygn 2019.

Totalt nådde nära 12 000 orosanmälningar socialtjänsterna i länet i fjol, jämfört med drygt 9 300 för fem år sedan, en 30-procentig ökning.

Flera anmälningar kan gälla ett och samma barn.

Var kommer flest orosanmälningar i från?

Härnösand är en av de kommuner där anmälningarna under 2023 är det högsta antalet på fem år.

– Det är från polismyndigheten vi får flest anmälningar varje år, konstaterar Helene Brändström som är enhetschef på socialtjänsten i Härnösand.

I videon ovan får du exempel på hur brottsligheten bland unga märks i anmälningarna till socialtjänsten i Sundsvall.