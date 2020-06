Polis larmades medan mordet pågick – Kvinna åtalas för nyårsmordet

Enligt åtalet har kvinnan berövat den jämnåriga kvinnan livet ”genom att hugga, sticka och skära henne med kniv till dess livet flytt”.

Vice chefsåklagare Peter Salzberg menar att omständigheterna har varit försvårande eftersom mordoffret ”sökt värja sig och förloppet varit utdraget”.

SOS-samtal spelas upp

Det var tidigt på nyårsdagens morgon som larmet om mordet kom in till polisen. Av telefonsamtalet till SOS, som kommer att spelas upp under rättegången, framgår att mordet pågår under larmsamtalet. Mordoffret hittades sedan inne i en lägenhet där hon och två andra kvinnor firat in det nya året. Den ena av dem misstänks nu för mordet och greps kort därefter.

Mycket allvarliga skador

Den mördade kvinnan hade åsamkats mycket allvarliga skador. Den misstänkta kvinnan har i förhör sagt sig bara ha ”små minnesfragment” av kvällen efter att ha druckit tre flaskor vin. Men hon förnekar brott då hon menar att hon inte kan ta på sig något som hon upplever att hon inte har gjort.

Analyser av kvinnans blodprov visar att hon varit avsevärt påverkad av alkohol och narkotika när mordet begicks. En undersökning av hennes psykiska tillstånd visar att en allvarlig psykisk störning kan misstänkas. Vid husrannsakan hittade polisen både kniv och knogjärn i hennes väska.