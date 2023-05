Läs chatten med insektsexperten Moa Pettersson

Myror som blir s k flygmyror, är det någon speciell art lr det är vanliga?

Moa: Det är vanliga myror, vars könsdjur (nya drottningar och hanar) har vingar för att kunna flyga från stacken och para sig med andra obesläktade myror. Arbetarmyrorna, som är myrorna man brukar se ute på stigen och på stacken har inga vingar. Drottningen kommer efter parningen att slita av sig sina vingar då de är mest ivägen inne i stacken.

Vad har du för favoritinsekt och varför?

Moa: Blanksvart trämyra. Kanske kontroverisellt, då det är en myra som en del människor får problem med inomhus. Men jag tycker den är fantastiskt fin med sin blanksvarta kropp, hjärtformade huvud och så luktar den apelsin! Den bor helst i gamla ihåliga träd vilket ju brukar vara en trevlig miljö att visas i!

Tala om att spindlar är nyttiga insekter!

Moa: Hej! Spindlar är inga insekter, utan spindeldjur. Men visst är dom nyttiga! Spindlar är rovdjur och jagar andra ryggradslösa djur, vilket är en viktig funktion för ett balanserat ekosystem. Hemma hos mig får spindlarna som jag hittar inomhus bo kvar då man kan få lite hjälp att hålla undan eventuella skadedjur.

Övervintar myror i själva stacken, eller i gångar i marken? I så fall vid vilken temperatur väljer de att gå ner i marken? /Tack

Moa: Hej! Stackmyrorna övervintrar i sin stack, men dom kryper lång ner in i stacken och sitter som i en klump under vintern. Insekter kan gå in i något som man kalar diapaus och förbrukar då väldigt lite energi, men blir då också väldigt passiva. Då blir klupmen också ett lätt byta för t ex gröngölingen under vintern. Stacken är ju uppbyggt av barr och annan förna, och detta blir lite av en isolerande kompost som gör att myrorna inte får det så kallt trots många minusgrader på utsidan.

Vilket spännande yrke!

Moa: Tack! Med över 30.000 insektsarter i Sverige blir en dag på jobbet aldrig en annan lik :)

Vilka växter lockar till sig flest fjärilar?

Moa: Det är bra med mycket nektarproduktion om man vill få blombesökande fjärilar, dvs att det är de vuxna fjärilarna som kommer till blomman. I det vilda så brukar jag alltid hålla span på t ex tistlar vars blommor oftas har besök av många insekter. Väddar gör mig sällan besviken heller. I trädgården är ju odlade växter som syrénbuddleja, kantnepeta och lavendel populärt. Det är viktigt att inte bara fokusera på vuxenmat, utan att larvens värdväxt också finns för att det ska bli några fjärilar. Just nässlor äts av flera fjärlar så som nässelfjäril, påfågelöga och kartfjäril etc.

Är blanksvart trämyra detsamma som hästmyra?

Moa: Nej, blanksvart trämyra är en liten svart myra som är släkt med t ex gul tuvmyra och trädgårdsmyra. Lasius fuliginosus heter den. Hästmyrorna är ett egen släkte av stora myror som heter Camponotus. Dom tillhör dock alla underfamiljen bitmyror :)

Är älglus och älgfluga samma insekt men olika namn?

Moa: Samma art, Lipotena cervi är ett (o)kärt barn med många trivialnamn så som älgfluga, älglus, hjortlus osv...

Hur många olika sorters myror finns det i Sverige?

Moa: Det är inte helt lätt att sätta en siffra på hur många myror vi har i landet, det beror helt på hur man räknar. Det finns arter som vi inte sett i landet sen 1800-talet som idag är rödlistade som utdöd från Sverige (sothästmyra) eller inte sedd sedan 1950-talet (sabelmyra) som är rödlistad som akut hotad då man inte kan utesluta att den inte finns kvar på någon oupptäckt lokal. I andra ändan så har vi väldigt många nya arter myror som upptäcks i Sverige i växthus eller som kommer med importerat material och bara kan överleva inomhus. Enligt dyntaxa är det 109 arter som är påträffade i landet men 80 räknas som bofasta.

Skulle en mulmholk även kunna vara till nytta för nån myrart eller flera?

Moa: Javisst! Bor man på östra sidan av landet så skulle den säkerligen uppskattas av t ex brun trämyra som annars gärna bor i gamla ihåliga mulmekar.

Var övervintrar flugor?

Moa: Det finns nästan 5000 olika arter av flugor i Sverige och det finns väligt många olika sätt som en flugarter kan övervintra på. Vissa övervintrar som ägg, andra som larver och några som puppor. Om man bor i hus så brukar man kunna hitta övervintrande flugor i fönstren som det blri fart på när värmen kommer igång. Vindsflugor är t ex vanliga övervintrare inomhus.

Stämmer talesättet ” att har man spindel inomhus har man ett torrt hus”?

Moa: Förmodligen inte, då det finns en mängd spindlar som alla har olika nischer när det kommer till hur fuktigt de vill ha i sin närmiljö. Många insekter har svårt att klara sig i våra hus då vi har det väldigt torrt och varmt gentemot hur det är ute i naturen, så det är bara riktiga hårdingar om har anpassat sig till detta. Det är därför djuren som liftar med julgranen in trillar av pinn så snabbt.

Hur många sorters röd myror har vi i Sverige?

Moa: I släktet Myrmica, rödmyror, så har vi 14 bofasta arter. Sen finns det fler myror som är röda men som tillhör andra släkten och inte brukar kallas för rödmyror.

Silverfiskar! Är de skadliga för ett hus?

Moa: Den vanliga silverfisken är inte skadlig. Den trivs bäst i fuktiga miljöer och man brukar främst hitta den i badrummet där den lever av t ex gammalt gojs i golvbrunnen. Börjar man hitta den i andra utrymmen kan det dock vara bra att se den som en indikator på att man kanske har lite fuktproblem. Det har på senare år kommit in ytterligare en art av silverfisk till Sverige, nämligen långsprötad silverfisk. Den klarar sig i torrare miljöer och lämnar alltså badrummet och kan då ställa till med problem i t ex bokhyllan. Oftast ingen större skada i en privatbostad men i museisamlingar kan det bli besvärligt.

Finns det nån termitsort i Sverige?

Moa: Nej, inte vilt levande utan har isf kommit in med importerat material. Termiternas närmastes släktingar är kackerlackor och inte som man kan tro myror, och kackerlackor har vi både naturligt i vår fauna men också lite främmande arter inomhus.

Vilken är vår största fjäril?

Moa: Ligustersvärmare är en bjässe med ett vingspann uppmot 12 cm. En ovanlig gäst i Sverige är annars dödskallesvärmare som kan nå över 13 cm i vingspann.

I vilken art blir individerna i genomsnitt äldst i Sverige?

Moa: Nu svarar jag bara för insekter, för djur generellt är det nog t ex flodpärlmussla som kan bli flera hundra år. När det gäller insekter så beror det på om man får räkna hela livsscykeln, dvs tdien som larv eller ej. För t ex skalbaggen husbock så kan larven leva inne i trä och käka i upp till 10 års tid, för att den kläcka fram och vara vuxen en kort tid. Hos trädgårdsmyran finns rekord för att vara längst levande insekt i sitt vuxna stadie, då en drottning av arten blev 28 år och 9 månader i Tyskland.

Hur många nya insekter finns i Sverige?

Moa: Man har beräknat att det finns över 30.000 olika insektsarter i Sverige, alla har man dock inte hittat ännu. I databasen Dyntaxa som underhålls av SLU Artdatabanken finns det i dagsläget 27.209 arter insekter inlagda som bofasta i landet.

Hur långt upp i Sverige finns det vårtbitare för det finns personer som säger att det finns vårtbitare i norra Västerbotten. Jag har dok alldrig sett någon eller hört någon spela där det sägs skall finnas.

Moa: Vårtbitare finns upp längst norrlandskunsten men glesas av innåt landet. Så i nordvästra Västerbotten finns det iaf!

Vi har en sorts spindel, som nån sa inte vara en ”riktig” spindel. Den har jätteliten kropp och låååånga sytrådstunna ben. Vet du vilken jag menar. Finns ofta inomhus. Är det inte en ”rikig” spindel? Vad är det annars?

Moa: Det kanske är en lockespindel? Brukar kallas för ”pappa långben” (vilket även harkrankar gör). Lockespindeln är namnet till trots ingen spindel, men dock ett spindeldjur.

Vad är det som gör att myrorna svärmar?

Moa: Myrorna av en art vill gärna försöka synka sin svärmning så att de flyger ut ungefär samtidigt för att öka chansen att hitta en lämplig partner som man inte är släkt med. Det är också större chans att klara sig från en hungrig fågel om man är många som svärmar samtidigt då man kan försvinna i mängden. Det är temperatur och vind som styr svärmningen mycket, och när på året resp arts könsdjur är mogna för svärmning. Kal skogsmyra brukar t ex svärmar i slutet på april, men väntar kanske lite i år när våren varit kall.

Vilken är den mest giftiga insekten här i sverige? Den insekt som är mest farlig för människor/djur.

Moa: Det borde vara geting, där ett stick kan bli dödligt för den som är allergisk.

Vilka olika sorter av fästingar finns det? Hur många sorter finns det? Är det ett spindeldjur?

Moa: Det finns elva olika arter fästingar i Sverige, men fler är påträffade som tillfälliga då de kan ha hoppat på ett husdjur på utlandssemetsern t ex. Spindlar tillhör kvalstren, som i sig är spindeldjur.

Jag har för mig att nyckelpigor kan bitas?

Moa: Japp, nyckelpigor är skalbaggar och har bitande mundelar. En tjeckisk expert utryckte en gång förvåning över hur nyckelpigorna kunde vara så populära bland folk, då dom bits, lever mycket promisköst och ”pinkar” ut illaluktande vätska när man tar i dom. Jag har hanterat många nyckelpigor genom åren och har dock aldrig fått något kännbart bett.

Varför har getingar gadd att sticka med? Sticker den fåglar?

Moa: Gadden är ett ombildat ägglänningsrör, så det är bara honor som har en gadd som dom kan stickas med. Gadden är ett effektivt försvar bland sociala steklar för att inte bara skydda sig själva men också resten av samhället. En geting kommer inte oprovocerat sticka en fågel men kan mycket väl försöka försvara sig om t ex en bivråk kommer oh vill plundra boet på larver.

Hur avgör man ålder på en myra?

Moa: Unga nykläckta myror är blekare i färgerna än sina vuxna syskon. En arbetare lever sällan längre än ett år, men drottningen kan leva i många år. I fallet med myrdrottningen i Tyskland som belv 28 år och 9 månader så levde hon i ett terrarie där någon helt enkelt höll koll på henne.

Vem har ”nytta ” av fästingar, dvs vem äter dem?

Moa: Det finns en parasitstekel som lever helt av fästingar, Ixodiphagus hookeri, som inte skulle klara sig utan sin värd. Sen har fästingen en roll som smittospridare, vilket kan tyckas vara en otrevlig syssla men som också har betydelse för populationsreglering i naturen. Kvasltret rävskabb slog ju hårt åt rävarna på 90-talet, vilket är trist för rävarna men hararna och skogshönsen fick några lugnare år då t ex.

Hur kommer det sig att älgflugan har förökat sig så mycket dom senaste åren?

Moa: Älgflugan har spridigt spig mer i Sverige ja, så områden där man kunde plcoka svamp obehidnrat för ett par år sen kan nu mycket väl ha fått besök av älglusflugan.

Visst har vi en spindel i Sverige som är giftg?

Moa: Alla spindlar i Sverige är i princip giftiga. Det är dock bara farligt om man är en fluga eller så, vi människor behöver inte oroa oss.

Varför kommer det fram så många spindlar i hemmet på våren?

Moa: Det är nog det varma vårvädret som får fart på dom efter övervintringen.

En undran om stackmyror Om de kommer för långt bort från stacken av någon anledning , hittar de alltid tillbaks eller bildar de nya stackar?

Moa: Det beror på hur långt bort en myra hamnar. En arbetare kan leta sig tillbaka några hundra meter om det inte är för stora hinder ivägen. För att det ska kunna bildas en ny stack måste det finnas en parad drottning, så efter svärming kan hon flyga iväg och påbörja uppbyggnaden av en ny stack. Hos t ex nordskogskmyra så kan en stor stack men många hundra drottningar i ”knoppa av” sig i mindre intilliggande stackar, så kallade satelitstackar. Om en myra har kommit bort sig från sin urspringliga stack så kan den gå till satelitstacken och kommer troligtvis välkomnad där av sina nära släktingar. För andra myrarter, röd skogsmyra t ex skulle detta aldrig gå då det råder fientlighet stackarna emellan.

Finns det Coloradoskalbagge i Sverige numera?

Moa: Det hittade larver nere i Skåne för något år sen eller två. Det är en karantänskadegörare som skall anmälas till jordbruksverket om man hittar den. Numera är det onavnligt med utbrott då potatisodlingarna runt om i Europa är sprutade.

Dom där små knottarna som finns i blomkrukorna, vad är det?

Moa: Det är nog sorgmyggor du tänker på. Har små larver som kan äta på växternas rötter, och blir som fullvuxna små mörka myggor (som inte sticks).

Hur många spindel arter finns i Sverige?

Moa: Nästan 750 st!

Har granbarkborren någon fiende?

Moa: Javisst! Det finns många skalbaggslaver som lever innanför barken som är rovdjur, t ex myrbaggen. Hackspettarna sätter gärna i sig skalbaggslaver i trä också.

Förstår du är ”biten” av ditt yrke o intresse, men har du blivit allvarligt biten någon gång?

Moa: Ja, av ett vattenbi när jag hade en guidning för en grup med barn. Vi stod ute vid en grund damm och håvade. Det gjorde så in i h*****e ont, men man fick ju hålla masken i de ca två timmarna som guidningen pågick så inget barn skulle bli rädd :)

Vad äter myror?

Moa: Framförallt honungsdagg som ”mjölkas” från bladössens rumpa. Det är en västa som är väldigt kolhydratsrik och som de vuxna myrorna klarar sig bra på. Larverna behöver även fett och protein som de får från andra insekter som myrorna har fångat in. Arbetarmyrorna tillverkar även ett sekret från sin egen kropp som de matar larverna men, och mängden sekret som man blir matatd med är en av grejerna som styr om larven kommer bli en drottning eller arbetare.

Hör fästingen till spindeldjuren?

Moa: Ja, den är ett kvalster som i sin tur hör till klassen spindeldjur

När tror du först älgen simmar över?

Moa: Så snart jag är klar med chatten så jag också får se! :D

Såg du programmet om myror (David attenboroug ANT Mountain) om myror som delade samhällen? Vad/hur kände du isåfall?

Moa: Vet inte om han har gjort flera filmer om myror men såg en för ett år sen som var otroligt fint filmad. Gick på SVT så hoppas dom visar den igen!

Har du själv hittat någon helt okänd insekt?

Moa: Inte okänd för vetenskapen men jag har hittat insekter som är nya för landet. T ex ett svidknott som lever på att suga musten ur majbaggar (skalbaggar).

Där jag bor finns en geting (med stort gul/orange huvud) ”asiatisk bålgeting” den finns tydligen bara här (Lerum – Öijared) och någonstans söder om STHLM. Den äter tydligen vanliga getingar. Vad heter den arten?

Moa: Det finns ännu inget bekräftat fynd av sammetsgeting eller asiatisk bålgeting i Sverige, men vi har vår vanliga bålgeteing och den är en rejäl pjäs den med. Käkar insekter, bland annat mindre getingar.