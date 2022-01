Många dödsfall efter överdoser i Västernorrland

Under åren 2012-2020 avled nästan 8000 personer i Sverige av en narkotika eller läkemedelsförgiftning. Västernorrland har under många år legat i topp i den dystra statistiken. Nu har tre andra län gått förbi Västernorrland som nu ligger på fjärde plats i landet med 10,5 dödsfall per 100 000 invånare . Motsvarande siffra för Västerbotten som ligger i botten av listan är 6,4 dödsfall.

Diagrammet visar dödsfall i riket per 100 000 invånare.

Metadon

Under 2020 avled 21 personer av överdoser, avsiktliga eller oavsiktliga, i Västernorrland. De flesta dödsfallen orsakas av metadon, även om det rör sig om en blandning av substanser.

Diagrammet visar antalet dödsfall i Västernorrland.

Positiv trend

Enligt Socialstyrelsen har antalet dödsfall gått ner de senaste åren. Nedgången har accelererat det sista året något som Socialstyrelsen menar har en tydlig koppling till pandemin. Den nedgången märks dessvärre inte i Västernorrland.

– I den senaste redovisningen av statistiken var den så kallade “covideffekten” allra tydligast och lite överraskande. Just med suiciden var det en kraftig nedgång bland kvinnor, säger Daniel Svensson, Socialstyrelsen till nyhetsbyrån Siren.

Att färre personer tar livet av sig under en kris kan förklaras av att trycket på individen minskar när samhället mobiliserar för ett yttre hot, förklarar han.