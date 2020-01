Mångåriga missförhållanden på kommunalt boende

Förhållandena rör ett LSS-boende i Sundsvall, ett av cirka 50 i kommuen.



Under en rad av år har det förekommit missförhållanden på boendet som de ansvariga cheferna inte klarat att gå till botten med, missförhållanden som verksamhetschefen Harriet Hultin idag beskriver som ”oacceptabla”.

Signaler har alltså kommit tidigare, men inte förrän i höstas gjordes en genomgripande utredning av situationen på boendet, en utredning som i många stycken pekar på förhållanden som är närmast häpnadsväckande.

”Slutet och starkt hierarkiskt”

Personalkollektivet beskrivs i utredningen som slutet och starkt hierarkiskt. Sex personer arbetar på boendet, och flera av dem har jobbat tillsammans under lång tid. Kärnan i gruppen beskrivs som hårt sammansvetsad.

De boende har, återkommande, behandlats kränkande, stölder har förekommit och skötsel av hygien varit bristfällig.

Bland mycket annat.

Återkommande kränkningar

Personal som tagits in som vikarier har uppgett att de ”fått ont i magen” när det kommit underfund med hur arbetet bedrevs på boendet. Några har försökt larma närmaste enhetschef, men utan att någon konkret förändring kommit till stånd.

Utredningen ger en bild av en arbetsplatskultur som vuxit fram under åren där det inom gruppen skapats egna regler och metoder för hur behandlingen av de boende ska skötas.



Gruppen har arbetat med egna, ”fostrande”, metoder som ligger långt utanför de riktlinjer kommunen har för behandling och omhändertagande.

Man har struntat i kommunens regelverk och även brutit mot lagstiftningen som styr den här typen av omsorg.

Pågått i över ett decennium

Enligt socialtjänstens egen utredning kan missförhållandena ha pågått i ett decennium, eller möjligen ännu längre.

På det aktuella LSS-hemmet bor fem personer som av olika anledningar behöver särskilt stöd för att klara sin tillvaro.

Den äldste är i 70-årsåldern, den yngste strax under 30. Det rör sig om tre män och två kvinnor.

Efter att socialtjänsten i Sundsvall till slut genomförde en utredning, ”..gällande missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden, lex Sarah”gjordes även en anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Arbetsrättsliga åtgärder

Kommunen har satt in en rad åtgärder och har även vidtagit arbetsrättsliga åtgärder mot enskilda i den tidigare personalgruppen.

Innehållet kring just det sistnämnda vill kommunen inte kommentera. Man hänvisar där till personalsekretessen.



I sin slutbedömning sa sig IVO inte kräva fler åtgärder än de kommunen redan satt in.