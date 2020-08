Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Hör bäruppköparen Ulf Hagner berätta om årets bärsäsong. Foto: Barbro Sellin/SVT

Mer betalt till bärplockarna ska lösa krisen i branschen

I år har bärföretagen kunnat köpa in ungefär två tredjedelar så mycket bär som ett normalt år. Nu lockar bärföretagare med ett högre kilopris för att få in bär.

– Blåbären har legat på omkring 18 kronor per kilo, säger bäruppköparen Ulf Hagner.

Det fanns tidigare i somras en oro bland bärföretagen, i bland annat Västernorrland, att de inte skulle få köpa in tillräckligt med bär eftersom det är brist på plockare. På grund av coronapandemin har betydligt färre thailändska bärplockare kommit till Sverige. Ett normalår har de stått för 90 procent av bärplockningen. Tack vare en del friplockare har det ändå kommit in en del bär till företagen – men man kommer inte upp till mer än 70 till 60 procent av ett normalår. Lockar lokala plockare med höjt pris För att få igång de lokala plockarna så har man höjt bärpriset. – Ja, vi har lagt oss lite högre i år så att vi kan få ut svenskarna, säger Ulf Hagner, talesperson för Svensk Bärnäring och vd för bäruppköparföretaget Blåtand i Stöde. Blåbären har tidigare år legat på mellan 12 till 15 kronor per kilo. Vad är friplockare? Vad är friplockare? Visa • Friplockare är privatpersoner som självständigt plockar bär och säljer. • Som friplockare betalar man inte någon skatt på den del av inkomsten som inte överstiger 12 500 kronor under året. • Den som däremot anlitas av någon annan för att plocka bär, till exempel, är skattskyldig för inkomsterna från första kronan. Dela på Facebook Dela på Twitter

