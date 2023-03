Låtskrivaren Joy Deb från Musikmakarna har fyrfaldig chans till vinst i Melodifestivalen

Joy Deb är rutinerad i Melodifestivalsammanhang. Sedan han blev elev på Musikmakarna 2006 har han tävlat som låtskrivare i tävlingen med hela 29 bidrag.

2013 vann han den svenska uttagningen när Robin Stjernberg tog hem tävlingen med ”You”.

Två år senare vann han hela Eurovision Song Contest, då som en av upphovsmännen bakom Måns Zelmerlöws ”Heroes”.

Att han fortsätter skriva för just Melodifestivalen beror på hela mellocirkusen, säger han när SVT Nyheter Västernorrland träffar honom.

– Det är så otroligt roligt hela grejen att få åka på turné och supporta artisterna. Men också processen att skapa låtarna. Det är helheten, säger Joy Deb.

Fyra bidrag i finalen

Joy har ett finger med i fyra av finalens tolv bidrag. Jon Henrik Fjällgren & Arc North feat. Adam Woods ”Where you are (Sávežan), Marcus och Martinus ”Air”, Smash in to pieces ”Six feet under” och Kianas ”Where did you go”.

– Det är häftigt att se artisterna framföra låtarna och då känner jag mig rätt cool. Men när det kommer till röstningen, då blir det nervöst. Man är ändå lite tävlingsmänniska, säger han.

Hör Joy Deb berätta om sitt låtskriveri i videon.