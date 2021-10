Unga klubbens premiärtävling – Norrlandsmästerskap för första gången i Sundsvall

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Malin Thungren är tävlingsledare under Norrlandsmästerskapet

– Det är en stor ära, säger tävlingsledaren Malin Thungren om att få arrangera ett norrlandsmästerskap. Sundsvalls Fäktklubb bildades så sent som 2017, och helgens mästerskap är klubbens första tävlingsarrangemang.



Det är dessutom första gången någonsin ett norrlandsmästerskap arrangeras i Sundsvall.





– Några av de yngsta som är med är 9-10 år berättar Malin som själv börjat med sporten, fast mest som träning.

– Ja, det var en gammal dröm, och när jag var 52 år provade jag första gången.



10-årige Ebbe Enebro ställde upp i U13-klassen och fick bland annat gå en match mot en motståndare från Östersund under mästerskapet som hölls i sporthallen i Sundsval.



– Det har gått ganska bra, tycker han och menar att nog hittat den sport han vill hålla på med i fortsättningen.



Vad krävs för att bli en bra fäktare, då?



– Man ska vara snabb...och smidig, säger Ebbe.



På köpet får fäktare dessutom lära sig lite franska för många av fäktningstermerna är just på det språket.



Som ”Esprit sportif”, till exempel.

Användbart i alla sporter, för övrigt.