Ny rapport: ”Ingen gemensam faktor bakom laxdöd”

En omfattande fiskdöd har under flera år drabbat många svenska laxälvar och i bland annat Ljungan har även reproduktionen varit mycket dålig under flera år. I en rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som presenterades under konferensen ”Laxförvaltning för framtiden” i Luleå kommer man till slutsatsen att fiskdöden och den uteblivna reproduktionen inte har någon påtaglig gemensam faktor.

Inte miljögifter

Rapporten som tagits fram i samarbete med SVA (Sveriges veterinärmedicinska anstalt) och Göteborgs universitet gör gällande att laxarna troligtvis inte har varit påverkade av miljögifter i någon större utsträckning.

– Dessutom visar resultaten att det kan finnas en hormonell påverkan genom förhöjda glukosvärden i laxarna från Umeälven, samt förändrade halter av sköldkörtelhormoner i laxarna från Torneälven och Umeälven, säger t f statsveterinär Charlotte Axén vid SVA.

Drar andra slutsatser

Tidigare har forskare på Stockholms universitet lagt fram studier som tyder på att brist på B-vitamin i form av tiamin är den underliggande orsaken till laxdöden och även minskningen av många andra arter, som till exempel ejder. Men rapporten från HaV drar andra slutsatser.

Enligt rapporten visar inte de studier som gjorts av eventuell påverkan av brist på B-vitamin, att det skulle vara ensam förklaring till sjukdomsproblemen. Samtidigt ska ytterligare analyser göras på Göteborgs universitet under våren. Även Stockholms universitet och SLU kommer att analysera materialet med inriktning på olika miljöfaktorer.

– Med den information som genereras genom alla dessa analyser kan vi komma ett eller flera steg närmare till att förstå varför laxarna i Östersjön, och även på Västkusten, uppvisar de olika sjukdomstillstånd som har beskrivits, säger Charlotte Axén.