Nya siffror: Färst viltolyckor i Västernorrland

Det är försäkringsbolaget IF som tagit fram siffrorna. Bakgrunden är att hösten är att hösten är en olycksdrabbad tid på året. Ssärskilt då vid gryning och skymning.

Drygt 61 000 olyckor förra året och 41 000 hittills i år. Det sker en viltolycka var nionde minut i Sverige men den statistiska risken att åka illa ut varierar stort mellan olika landsändar.

Fem olyckor per tusen bilar

I Kalmar inträffar 20,3 viltolyckor per 1 000 registrerade personbilar. Där är olycksrisken högst medan Stockholms län placerar sig i andra änden av listan. Där inträffar 3,5 viltolyckor per tusen personbilar följt av Västernorrland med 5 olyckor per tusen bilar.

Generellt inträffar färre viltolyckor i norra Sverige med undantag av Jämtland som ligger högt i statistiken.

Tre av fyra viltkollisionerna sker med rådjur. Renar räknas som tamdjur och ingår inte i sifferunderlaget vilket påverkar antalet inrapporterade viltolyckor i främst norra Sverige.