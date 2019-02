Ny på jobbet – nyanlända med tufft jobb

Företaget Com Hem har sin kundservice placerad i Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvalll och tillhör en av de stora privata arbetsgivarna i länet med 600 anställda.

Svårt med dialekter

Bland dem finns Anas Ghras och Rasha Wardeh, båda nyanlända från Syrien. De har slussats in via ett integrationsprojekt som hittills omfattat 20 personer varav 14 blivit kvar på företaget. Deras jobb är att lösa kundernas problem rörande telefoni, tv eller bredband:

– Det är svårt till en början. Dialekterna i Sverige, särskilt skånskan, har varit en utmaning men det löser sig med tiden, berättar Anas Ghras för SVT.

Svenska på förmiddagen

Båda har en ingenjörsutbildning från hemlandet och har slussats in i jobbet via ett projekt som Com Hem utvecklat i samarbete med arbetsförmedlingen och Härnösands kommun. De har läst svenska på SFI under förmiddagarna och för att under eftermiddagarna gå företagets interna grundutbildning.

Snabbt och enkelt

Personalchef Anna Hemmingsson sammanfattar projektet med begreppet ”win-win”. Att rekrytera personal till telefonjobb är inte det enklaste. De kunder som ringer är inte alltid på sitt soligaste humör.

– Vi har haft studiebesök från andra kundtjänstföretag för det här är en bransch som har utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Det som gör att vårt sätt att jobba sticker ut är att vi gjort det snabbt, enkelt och med effekt. Det finns tyvärr en föreställning att det är svårt och krångligt medan vi har kunnat visa något annat, säger hon.

Siktar på teknisk support

Rasha Wardeh har nyligen fått fast jobb och svarar idag på allmänna kundfrågor. Hon siktar dock på att avancera till de avdelningar på företaget som jobbar med teknisk support.

– Jag utbildade mig till it-ingenjör och det har alltid varit min dröm att jobba på ett sådant företag.

Också hon betonar att språket och de olika dialekterna är svårt. Enligt Anna Hemmingsson är det språket som utgör den största utmaningen.

– Men det är hanterbart.