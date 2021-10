Efter många turer – saneringen av miljöbomben Nyhamn startar i vår

Det varit en lång och utdragen processs och egentligen skulle det här saneringsarbetet av det gamla industriområdet ha inletts redan i år.

Nu tyder det mesta att rivningen av Nyhamn strax söder om Sundsvall åtminstone kan inledas i mars/ april 2022, ocjh i dagarna togs ytterligare nödvändiga prover i marken.



Det enda som återstår är att få grönt ljus från Naturvårdsverket senare i höst.

Direkt hälsovådligt

Nyhamn ligger på Essvikshalvön söder om Sundsvall och är numera instängslat och bevakat för att hindra obehöriga att ta sig på området.



Skyltar runt området upplyser att platsen är direkt hälsovådlig att besöka, och dessutom är rasrisken överhängande bland de svårt förfallna byggnaderna.

Lång rad av tunga miljögifter

Det handlar om det kanske mest förorenade området i länet med en mark marinerad av det mesta – arsenik, asbest, pcb, dixoiner och tungmetaller, en tung sammanställning av dryga 100 år av miljösynder, kostsamma att åtgärda.

Nya prover måste tas – trots decennier av utredning

Just nu är är Sundsvalls kommun i färd med att gräva ett antal gropar på området för att kunna ta nya prover, för trots att Nyhamn är utrett sedan början av 90-talet behövs ytterligare prover för att kunna fastställa omfattningen av föroreningarna.



Tidigare har man dessutom inte kunnat få tillgång till just det här området, berättar Sven-Åke Westman, kommunens projektledare.



– Metoderna har också utvecklats och förbättrats genom åren, säger Sven-Åke som följt projektet under många år.



Provtagningarna behövs också för att förbättra underlaget kalkylen för saneringen.

Hög nota för tidsödande sanering

Dyrt blir det, och lång tid kommer det att ta. Kostnaden uppskattas till uppemot 150 miljoner kronor och arbetet beräknas kunna bli klar runt 2025/ 2026.



Det är 15 hektar mark, eller 150 000 kvadratmeter, som ska saneras, inklusive en deponi, en industritipp, norr om fabriken.



– På den kan ju lite vadsomhelst finnas, konstaterar Sven-Åke Westman