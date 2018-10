Tystnaden i norr lockar japansk ljudkonstnär

Det börjar som ett pröve under tre år, men tanken är att det i förlängningen ska bli permanent. I den första omgången ges tre utländska konstnärer möjligheten att vistas en tid i länet, men senare ska även konstnärer i länet ges möjlighet att besöka andra länder.

”Artists in residence” ska inte bara ge de gästande konstnärerna nya impulser och intryck, tanken är deras närvaro även ska ge en injektion till de platser de vistas på.

Berikar på flera sätt

– Det här är ett fantastiskt tillfälle att få en inblick i en annan konstnärs verksamhet som vi annars inte hade fått, säger Björn Eriksson lärare på Hola Folkhögskola och ljudkonstnär.

Under hösten har Östersåsen haft besök av en norsk poet, på Ålsta Folkhögskola bor under en tid en engelsk skulptör som ska arbeta med keramik och på Hola Folkhögskola, i djupet av Ådalen, befinner sig just nu den japanske ljudkonstnären Ryo Ikeshirio.

Välkommen tystnad

Hola är på de flesta sätt längt bort från London eller Warsawa, Ryos tidigare och nuvarande habitat, men i de ådalska skogarna har han funnit en exklusivitet – tystnanden.

– Tystnaden här gör att man blir väldigt lyhörd för minsta lilla ljud som man annars kanske skulle ignorera. Det säger något om all den ljudförorening som vi har vant oss vid i våra städer, säger han.

Statens Kulturråd står för halva kostnaden för projektet. Region Västernorrland för den andra.