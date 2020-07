Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Pia Bäckström med jourkatten Misse – en av många katter som Djurskyddet i Örnsköldsvik tagit omhand under våren och sommaren. Foto: SVT/Anna Quayle

Ökning av upphittade katter – Misse hittades medtagen

Intresset för att skaffa husdjur har ökat stort under coronapandemin. Samtidigt ser Djurskyddet i Örnsköldsvik att antalet upphittade, övergivna katter, ökar.

– Vi har fått in lika många katter så här långt i år, som under hela fjolåret, säger Pia Bäckström, ordförande.

En av katterna som tas omhand av Djurskyddet just nu är Misse. Han hittades i Domsjö, medtagen med en munskada, och har förmodligen levt utomhus under en tid. Pia Bäckström konstaterar att man sett en stor ökning av antalet hemlösa katter under våren. Djurskyddet tror att det kan ha ett samband med Coronapandemin – liknande problemet med sommarkatter. – En kattunge är gullig, sedan blir den könsmogen och kan bli ganska jobbig en tid. Fullt i jourhemmen Det ökade trycket gör att det är brist på jourhem i Örnsköldsvik och Misse har tagits omhand av Pia Bäckström själv. Han mår nu bra och är redo för ett nytt hem. Men kan ta tid. – Kattungar är lättsålda, men det är inte lika lätt med äldre katter, vilket är tråkigt för det är oftast fina katter när de blir tama igen. Hör Pia Bäckström berätta mer i klippet ovan. Dela på Facebook Dela på Twitter

