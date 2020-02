Pistmaskin tappade fästet och gled ner i skogen

Det var i går som olyckan var framme på Vårdkasen i Härnösand. Pistmaskinsföraren klarade efter omständigheterna bra.

– Han fick ett par blåmärken, men han hade tur, säger Hobbe Eriksson.

Vad tänker du om det som hände?

– Det är lite otäckt. Man får tänka till lite extra när man kör, det är en stor maskin vi hanterar.

”Bandet hamnade utanför spåret”

Liftspåret hade inte pistats på ett tag och därför hade det bildats ett stort parti av ”betongis” vid spåret.

– Ena bandet på pistmaskinen hamnade utanför spåret. Då började den glida på isen och den gick inte få stopp på, säger Eriksson.

Omfattande bärgningsarbete

Nu försöker man att bärga pistmaskinen och det är ett omfattande arbete som kräver både en tungbärgare och en grävmaskin. Detta har påverkat aktiviteterna i backen under dagen.

– Två skolor skulle ha haft friluftsdag här i dag, men det har vi fått ställa in på grund av säkerhetsskäl, säger Hobbe Eriksson.

Förhoppningen är att pistmaskinen ska kunna vara bärgad under fredagskvällen och att man ska kunna hålla öppet som vanligt under helgen och framför allt under den kommande sportlovsveckan.