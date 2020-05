Mona Max, ansvarig utredare vid Sundsvallspolisen, säger att de fått in ett tiotal anmälningar – men att det inte är osannolikt att det kommer in fler. Foto: Fanni Olin Dahl, TT

Nakenbilder sprids i Västernorrland – Åklagaren: Var försiktig med att dela bilder

Under de senaste dagarna har polisanmälningarna strömmat in om nakenbilder på barn som spridits i sociala medier i Sundsvall och Härnösand. Flera förhör har hållits under måndagen, men polisens ansvariga utredare vill inte kommentera om man håller på att spåra de ansvariga.

Det som utreds är misstänkt barnpornografibrott, olaga integritetsintrång och utnyttjande av barn för sexuell posering. – Vi har ett tiotal anmälningar just nu men det är inte osannolikt att det kommer in fler i takt med att det som hänt får mer uppmärksamhet, säger Mona Max, ansvarig utredare vid Sundsvallspolisen. En av dem som hängts ut med nakenbilder är en 15-årig-flicka som berättar för SVT hur hon inte vågade gå till skolan efter händelsen. – Alla hade ju sett det som lagts ut, säger hon i intervjun. ”Helt försvarslösa” Kammaråklagare Stina Sjöqvist leder polisens utredning, som bland annat innebär en analys av varje bild och dess väg ut på nätet. Det rör sig i flera fall om grova anonyma bilder som påstås föreställa ett namngivet barn, men även om bilden är falsk, hur bevisar man det som tonåring? Den falska bilden skadar också. – Inför sådant är de helt försvarslösa. Det som hänt i det här fallet visar att det är viktigt att vara försiktig med vad man delar med sig av till kompisar, även till kompisar man har förtroende för. När man väl har skickat i väg bilden har man förlorat kontrollen över vad som händer med den, säger Stina Sjöqvist. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!