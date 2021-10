Under torsdagen är det möjligt att vaccinera sig på fler platser än de ordinarie vaccinationsenheterna. Det kommer att finnas vaccinationslokaler som håller öppet i länets alla kommuner. Dessutom öppnar regionen tillfälliga enheter för vaccination med dos 1 och 2, i till exempel Birsta City, skriver Region Västernorrland på sin hemsida.

Barn under 16 år kan inte vaccinera sig under drop in.