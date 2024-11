Så bor familjen efter branden i Edsele – sju personer i ett Per Albin-torp

År 1933 bildades en statlig fond med syfte att hjälpa skogsarbetare och andra arbetare på landsbygden att finansiera ett eget småbruk. Pengarna lånades ut räntefritt, och ett krav var att man skulle odla upp minst en hektar jord. Husen kallades Per Albin-torp eftersom Per Albin Hansson var statsminister under den tid fonden var aktiv. Torpen byggdes efter särskilda ritningar, vilket är anledningen till att alla Per Albin-torp ser nästan likadana ut från den här tiden. På tio år byggdes fler än 6500 stycken sådana hus runt om i Sverige. År 1948 avskaffades det förmånliga lånet.

Källa: Wikipedia