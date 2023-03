Se Simons unika bilder på vargen i Östavall – ”Var bara tre-fyra meter från”

Simon tog sina unika bilder sent i tisdagskväll, mitt inne i ett villaområde i Östavall.

– Det var en som hade tipsat mig om att vargen var här i området så då for jag hit och ställde mig, i tio minuter eller en kvart. Och rätt var det var så kom han upp ur diket och rakt emot mig, berättar Simon när han visar filmen för SVT:s utsände.

Vad tänkte du?

– Det var ju spännande att få se den på så nära håll. Men det är ju ett rovdjur och ingenting man vill ha inne i byn.

Enligt Länsstyrelsen i Västernorrland har det kommit in ett flertal rapporter om varg i området på senare tid, och spillning har hittats som nu skickats in för analys för att på så sätt via dna kunna konstatera om det verkligen rör sig om varg.

– Vi hoppas få svar någon gång i början av nästa vecka, säger Emil Lindberg, miljöhandläggare på Länsstyrelsen till SVT.