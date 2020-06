Skogsbränder i Västernorrland – följ vår direktrapportering

Branden i Överturingen var på fredagsmorgonen under kontroll. Räddningstjänsten oroas dock av att de övre marklagren är mycket torra och risken för återantändning är mycket stor.

– Vi har ringat in hela området med slang och läget är under kontroll. Helikoptrarna bombar på och är kvar under morgonen, sedan behövs de på annat håll, säger Lars Krantz, inre befäl vid räddningstjänsten Medelpad.

Branden i Långtjärn orsakades troligen av arbete med avverkning på platsen.