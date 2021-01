Grundskolorna stängda i fyra kommuner i länet under tisdagen

Ekande tomt i flera kommuner under tisdagen

Skolor stängs helt eller delvis och det ser ut att bli några besvärliga dygn för grund- och gymnasieskolan när snöovädret drar in över länet. Sundsvall, Sollefteå, Härnösand och Örnsköldsvik har beslutat ställa in undervisningen under tisdagen medan andra kommuner avvaktar eller håller öppet för de som kan komma.