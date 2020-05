Största investeringen hittills i Sundsvall – nu ska logistikparken bli verklighet

Redan i mitten av 1990-talet fördes de första samtalen mellan Sundsvalls kommun och SCA om investeringar kopplade till Ortvikens pappersbruk.



Ett antal år senare hade planerna växt rejält, och 2008 bildades kommunala Sundsvalls Logistikpark AB.

För sju år sedan togs också ett första investeringsbeslut av fullmäktige, en kalkyl som sedan dess spruckit ordentligt.

Betydligt dyrare än planerat

Dagens investeringsnota 785 miljoner, är nära 340 miljoner högre än 2013. Till det får man dessutom lägga räntorna på de lån som måste tas för att bekosta investeringen.



Projektet logstikparken har varit en utdragen historia, och inte minst turerna kring Petersviksområdet med sina unika sekelskftesvillor krävde många och långa processer. Först 2019 kunde det avgöras, och då av Högsta Domstolen. Villorna fick lösas in, till höga belopp.



Men, vad är då egentligen en logistikpark? Ja, i den här tappningen är det tänkt att bli ett tio hektar stort område som förbinder Tunadalssågen, Tunadalshamnen och Ortviken.



Tanken är att bygga en dels kombiterminal där gods kan flyttas mellan olika transportsätt, dels att anlägga en containerhamn samt att bygga väg och järnvägsspår inom området. Sex av de tio hektaren går åt till det som kallas ”etableringsytor”, alltså områden där företag kan etablera sig.

Staten med på spåret

Kopplat till hela logistikparksprojektet finns också Trafikverkets investeringar i anslutande järnväg.



I Bergsåker byggs just nu en förbifart för att gods ska slippa köras in och ut genom centrala Sundsvall, och norr om Tunadal, i Malandsområdet, jobbar man för fullt för att elektrifiera järnvägen in till Tunadalsområdet.



Ett samarbete mellan Sundsvall och SCA, men där staten alltså också står för avgörande investeringar.



Planerad byggstart blir det i år, och 2024 är det tänkt att stå klart, men de som hoppas på snabba vinster för kommunen, får nog tänka om.

Det första 16 åren beräknas logistikparken gå med förlust, och först 2057, alltså om 37(!) år har man kommit till en punkt där pengar kan börja betalas tillbaka till kommunen.

SCA beslutar senare

Investeringsbeslut inom det snaraste, alltså, men SCA kommer att ta koncernbeslut först efter att fullmäktige klubbat investeringen. Politikerna får alltså gå till beslut innan bilden står helt klar när och hur SCA tänker investera.



I planen är det tänkt att SCA ska stå för anläggandet av själva containerhamnen samt stå för järnvägsträckan som förbinder Ortviken med den nya kombiterminalen.



Eller snarare, enligt ramavtalet så ”äger SCA rätt...” att göra detta. Vilket förstås är en annan sak.

Storsatsning och rejäla besparingar – samtidigt

Samtidigt som kommunpolitikerna funderar kring frågan om den här jätteinvesteringen, så måste man samtidigt komma överens om hur man ska spara in 300 miljoner i den kommunala verksamheten de närmaste år.



Summa summarum för Sundsvalls alla skattebetalare – storsatsningar och rejäla besparingar på en och samma gång.



Hur ska allt detta betalas i slutändan?



Höjda avgifter på el, sopor, vatten eller hyror? Eller en höjning av skatten?

Om ett par månader vet man.