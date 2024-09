Stort polistillslag i Ljustadalen – två män i 25-årsåldern misstänkta för grovt narkotikabrott

Polis och åklagare är förtegen om ärendet, men två män i 25-årsåldern sitter anhållna och har under helgen häktats misstänkta för grovt narkotikabrott.



Polisinsatsen skedde vid ett flerfamiljshus i Ljustadalen i Sundsvall sent under torsdagskvällen. Enligt uppgifter till SVT rör det sig om ”åtskilliga kilon misstänkt narkotika i pulverform”.

Polisen sågs bära ut flera påsar från bostaden vid 22-tiden på torsdagen.

Två män misstänks

Två män i 25-årsåldern anhölls efter tillslaget och har under helgen blivit häktade, misstänkta för grovt narkotikabrott.

”Det finns i nuläget ingen information att lämna om ärendet”, skriver åklagare Katarina Becker till SVT under måndagen.

Sedan tidigare är två tonåringar från Hälsingland misstänkta för grovt narkotikabrott i samma ärende. De greps i slutet av augusti.