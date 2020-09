Det är i mycket oländig terräng på Getbergets sluttning som det fortfarande glöder. Platsen, ungefär lika stor som en halv fotbollsplan, har inte kunnat nås av räddningstjänstens mannar eftersom det är brant och svårtillgängligt.

Därför kallades två helikoptrar in under onsdagseftermiddagen för att vattenbomba glödhärden. Det arbetet fortsätter nu under torsdagsmorgonen.

Ingen fastighet ska i nuläget vara hotad av branden.