Timrås trendbrott – två mål i slutsekunder

Inför annandagens möte hade jumbon Timrå förlorat fyra raka SHL-matcher. Och det såg länge ut att bli en femte hemma mot Brynäs.

Men med 0,8 sekunder kvar av den tredje perioden kvitterade Johannes Kinnvall när han styrde in 1–0-skytten Anton Wedins skott efter en vunnen tekning i Brynäs zon till 2–2.

Förlängningen såg ut att förbli mållös, men då utnyttjade Timrå återigen sekunderna till sitt max.

Med 2,6 sekunder kvar tryckte Rickard Palmberg in pucken via Brynäsmålvakten David Rautios benskydd och Timrå-glädjen efter slutsignalen gick inte att ta miste på. 3–2-segern var lagets första sedan 2–1 hemma mot Örebro den 1 december. I en jämn och haltande knaprade Timrå in på bottenkonkurrenterna Mora och Örebro.