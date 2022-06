Lena lär ukrainska flyktingar sopsortering i Junsele

– This one you should empty, säger Lena Smålänning i högtalarsystemet medan Olga Trepet, flykting från Ukraina, översätter.

Hon häller demonstrativt ut mjölken som är kvar och påminner om att man måste skölja ur kartongen också.

Pant på ICA

Kursen hålls för de 80-talet ukrainska flyktingar som bor i Ådalen Fastigheter i Junsele, företaget hon och Jocke Smålänning driver på byn. Hon möts inte alls av ointresse av publiken som till största delen består av barn och kvinnor.

– Tetror ska dit, glasburkar hit och locken till en annan behållare. Dessutom får ni pant för burkar på ICA, säger hon.

Alla borde sopsortera

Kunskap som är ny för många av flyktingarna.

– Det här borde min gubbe också, lära sig utbrister en kvinna i publiken och antagligen har hon rätt. Sopsortering är viktigt för alla.

I klippet ser du mer om hur de ukrainska kvinnornas reaktion på påbudet.