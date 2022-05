Uttjänta vindkraftverk ska bytas ut till 2040 – omfattande modernisering av

Utvecklingen har gått snabbt de senaste åren och dagens vindkraftverk levererar betydligt mer el än tidigare modeller.



Inom branschen kallas det här ”Re-powering” och enligt en beräkning gjord av Svensk Vindkraft* ska all vindkraft byggd före 2015 vara utbytt före 2040.

– Vi skulle kunna ersätta omoderna turbiner som idag producerar 1,5 till 2 MW per år med nya som producerar fyra till fem gånger så mycket, säger Jan Larsson, SCA:s koncernchef.



Men dagens vindkraftverk blir även betydligt högre än tidigare generationer, och just storleken är en stridsfråga bland motståndare till vindkraften.



”Färre antal skulle producera betydligt mer”, menar Larsson å sin sida, och vill se en kraftigt förenklad tillståndsprocess för just ”Re-powering”.



Hör Jan Larsson i klippet.





*fotnot:

Svensk Vindkraftsförening beskriver sig som en ideell och icke-poltisk bransch-och medlemsorganisation.

Syftet är att ”främja vindkraftens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen” . Organisationen bildades 1986