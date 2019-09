Kampanjen för världens barn kulminerar

I slutet av förra veckan började Sverigeturnén för kampanjen för Världens barn i Umeå. På måndagen nådde den Sundsvall. Bland annat samlas gamla sedlar in som sedan ska växlas in för att kunna gå rakt in i kampanjkassan.

