Verksamhetschef i Timrå gick före i vaccinationskön

Verksamhetschefen blev erbjuden vaccin eftersom hen återkommande gått in som enhetschef och hoppat in och jobbat på särskilda boenden under personalbrist. Men beslutet att ta emot vaccinet var felaktigt enligt kommunchefen.

– Tillsammans med Region Västernorrland följer Timrå kommun den nationella prioriteringsplanen för vaccinering mot covid-19. Vaccinet ska först och främst gå till brukare på särskilda boenden och i hemtjänst samt till medarbetare som jobbar nära dessa grupper. Här har ansvarig verksamhetschef gjort ett felaktigt vägval, säger Andreaz Strömgren kommunchef Timrå kommun i ett pressmeddelande.

”I Timrå väntar man på sin tur”

Timrå kommun vaccinerar i den första omgången medarbetare och enhetschefer som arbetar nära brukare.

– Den ansvariga verksamhetschefen har under sina arbetspass på helger och kvällar varit där i egenskap av enhetschef och ansåg därför att det var rätt att bli vaccinerad mot covid-19 men chefen förstår nu att det var ett felaktigt beslut. I Timrå väntar man på sin tur, och de prioriterade grupperna som mest behöver skyddet mot sjukdomen ska ha vaccinet först avslutar Andreaz Strömgren.