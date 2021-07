60 personer omhändertagna efter helgens spontancruising

Trots att evenemanget Summer Meet som skulle arrangeras helgen 10-11 juli blev inställt, så var det många som samlades för spontancruising i Västerås.

– De ingripanden vi gjorde handlade till absolut största del om berusning där många inte kunde ta hand om sig själva. Vi tog in ett 40-tal personer för LOB under fredagen och mellan 20 och 25 under lördagen. Vi hade kunnat omhänderta det dubbla eller nästan det trippla. Men vi fick prioritera, säger polisinspektör Tommy Alriksson, till VLT.

Han tror att den nya lagen från första juli, om att ett böteslopp på 1000 kr kan skrivas ut av polis direkt på plats, gav effekt för polisens arbete.

– Ja, många visste om den. Möjligen att det också gjorde att man var försiktig när vi kom, säger Tommy Alriksson, till tidningen.