Andrea och Shannelle hjälper unga att avstå från tobak

A Non Smoking Generation är stiftelsen som sedan 1979 motiverar unga att avstå från all form av tobak. Under hösten föreläser Andrea Kärrman och Shannelle Sahlin om det vita snuset, tobaksföretagen och hur influencers marknadsför ”tobaksfritt” på sina sociala medier.

– Det vita snuset marknadsförs ofta som tobaksfritt, fastän vi vet att nikotinet kommer från samma tobaksplanta som de andra tobaksprodukterna, säger Shannelle Sahlin föreläsare för A Non Smoking Generation.

I klippet berättar Andrea och Shannelle om föreläsningen för eleverna på Grillska gymnasiet i Västerås.