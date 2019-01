ABB sparar miljarder på hemmaplan

Under torsdagen rapporterade den amerikanska dagstidningen The Wall Street Journal att ABB spara in 500 miljoner dollar (4,4 miljarder kronor) årligen, kopplat till sitt huvudkontor i Zürich. Detta rapporterades även av Dagens Industri.

Besparingarna är bara en del av den stora omstruktureringen som ABB genomgår just nu. I mitten av december stod det klart att Power Grids går från ABB till det japanska företaget Hitachi. Power Grids har runt 900 anställda i Västerås och enligt företagets Sverige VD, Johan Söderström, kan de anställda vara lugna, trots försäljningen.

Till The Wall Street Journal säger ABB:s VD Ulrich Spiesshofer att företaget under flera årtionden har haft ett regionalt fokus, där kontoren i varje land har varit ansvarig över sin förmåga att gå med vinst. Nu strävar man mot att få ett mer globalt fokus.

Hur besparingarna i Zürich och försäljningen av Power Grids påverkar ABB:s verksamhet i Västerås är i nuläget oklart.

– Jag vet inte hur det ser ut i dagsläget för Västerås. Vad jag kan konstatera är att vi kommunicerade ut detta i december och hur långt vi har kommit sedan dess i varje land är svårt att säga, säger Christine Gunnarsson, presschef på ABB Sverige.



SVT har kontaktat ABB:s huvudkontor i Zürich.