Väktare bevakar det stängda kontoret på Stora gatan i Västerås. Foto: Mimmi Sundberg / SVT

Arbetsförmedlingen i Västerås stängd efter hot

Arbetsförmedlingen i Västerås stängdes under onsdagen på grund av att de under dagen mottagit ett hot från en person via mejl.

Polisen har varit på plats och inhämtat uppgifter och en anmälan om olaga hot mot grupp kommer att upprättas. – Hotet var riktat mot personalen. Polisen tar hotet på allvar och nu utreder vi saken, säger Johan Thalberg, polisens presstalesperson i Västmanland. En åklagare kommer nu att kontaktas av polisen för eventuella vidare åtgärder. Dela på Facebook Dela på Twitter

