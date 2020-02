Badet ska ha stängts under fredagseftermiddagen och badgäster informerats dels via lappar på entrédörren och via kommunens sociala medier.

På sin Facebooksida skriver kommunen att de håller fortsatt stängt tills dess att resultaten från en andra provtagning kommit. De svaren väntas under måndagen eller tisdagen vecka 10.

Dock framgår inte vilken typ av bakterier det handlar om.

Kommunen kommer att informera när badet öppnas igen, bland annat via sociala medier.

