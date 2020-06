Västerås stads plan: Privat bolag ska gå in med pengar till resecentrum

Efter samtal under en längre tid har Västerås stad och företaget Klövern enats i en avsiktförklaring. Om planen går igenom kommer Klövern att gå in med en stor summa pengar i finansieringen av jätteprojektet Mälarporten där nya resecentrum ingår. Hur mycket pengar det handlar om var inte känt under tisdagen.

– Det är inte en symbolisk summa utan en ordentlig medfinansiering, säger liberale kommunalrådet Jesper Brandberg.

Han menar att staden inte behöver ge upp något utan att det privata bolaget och kommunen har ett gemensamt intresse av området. Klövern äger mycket mark i stationsområdet sedan innan och parterna har samma avsikt att förvalta området enligt Brandberg.

Medfinansieringen är del av en avsiktsförklaring som väntas beslutas om under tisdagseftermiddagen. Den är framtagen avseende Sigurdsterassen och fastigheten Sigurd 3, som ligger direkt söder om järnvägsspåren.

– Avsiktsförklaringen syftar att ta fram ett avtal och vi ställer oss bakom att teckna ett sådant, säger oppositionsrådet Elisabeth Unell (M).