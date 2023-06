Nu stoppas trafiken helt på E18 – så leds vägen om

– Ett av de arbeten vi ska utföra under avstängningen är att flytta på plats två nya broar vid Åskebrovägen. Vi har gjutit broarna vid sidan av E18 och ska nu riva den gamla bron för att därefter flytta in de färdiggjutna broarna. Det kan vi inte göra när vägen är trafikerad, därför behöver vi stoppa trafiken under några dagar, säger Lars Königsson, projektledare på Trafikverket.

All trafik hänvisas till väg 252, 558 och riksväg 56. Trafikanter som ska resa längre kan även välja att köra E20 söder om Mälaren.

Lars Königsson, projektledare på Trafikverket, förklarar hur flytten går till.