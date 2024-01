Dyrare vatten i Västerås när mer PFAS måste renas

I en stor kartläggning som SVT gjort visar det sig att Västerås är en av de kommuner i landet som har högst värde av PFAS4. Ett ämne som kan vara skadligt för människor, djur och miljö. Ämnet kommer ut i naturen och vattnet bland annat via ytbehandlingar på våra kläder, andra textilier och inom industrin.

Den 1 januari 2026 sänks den tillåtna halten PFAS i dricksvatten från 90 nanogram per liter till 4.

– Man kan fortsätta dricka sitt vatten som vanligt. Anledningen till att myndigheterna nu sänker riktvärdet, det är för att det finns risk att det långsiktigt lagrar sig i våra kroppar. Och det ska vi såklart förhindra, säger Ann-Charlotte Duvkär.

Ny, dyr rening måste sättas in

Just nu utreds vilka åtgärder som ska sättas in i Västerås. Det kommer handla om nya processer där vattnet behandlas via filter och/eller en rening på annat sätt för att få bort mer PFAS. Det handlar om stora investeringar som vattenkunderna kommer betala.

Problemet med PFAS finns inte i Mälarenergis andra kommuner där de levererar dricksvatten; Hallstahammar och Surahammar. Och boende i dessa kommuner ska enligt Mälarenergi inte vara med och betala den nya reningen. Men kunderna i Västerås kommer få dyrare vatten framöver.

– Ja, tyvärr, säger Ann-Charlotte Duvkär.

Hur orolig ska jag vara? I videon hör du Ann-Charlotte Duvkär svara på tre frågor om PFAS i dricksvattnet.