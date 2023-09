Efter extremflödena i Svartån: ”Vi har sett skador på flera platser”

Svartån genom Västerås har sjunkit rejält jämfört med de extremt höga flöden som var under lördagen. Man uppmäte då över 100 kubikmeter/sekund. Ett normalt flöde så här års är under 5 kubikmeter vatten per sekund. Men vattenmassorna har satt sina spår.

– Konkret så har vi sett några platser nu där vi haft skador nu och vi har kontinuerlig rondering runt hela området efter Svartån, säger Johan Ahlström riskingenjör Västerås stad.

Hör i klippet hur väl förberedda Västerås var och hur de ser på skadorna.