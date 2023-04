Undersköterska stal bankkort av patienter på sjukhuset i Västerås

I slutet av 2020 under rådande coronapandemi, när det rådde restriktioner för besökare på sjukhuset, slog undersköterskan till. I två av fallen där hon plockade på sig patienternas plånböcker så jobbade hon på den avdelning där de lades in. I det tredje fallet använde hon sitt passerkort för att komma in på en annan avdelning.

Totalt lyckades undersköterskan ta ut drygt 12 000 kronor från de olika korten. Hon försökte ta ut drygt 30 000 till vid flera tillfällen men det nekades. Som bevismaterial fanns bland annat bilder från övervakningskameror på uttagsautomaterna.

Undersköterskan döms, mot sitt nekande, till villkorlig dom och 70 dagsböter på 50 kronor.