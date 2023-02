Exklusiva skolan lockar högutbildade till Västerås – samarbete mellan Northvolt, ABB och Hitachi

Det är ett år sedan grundskolan Mälardalen international school startade i Västerås. Initiativet togs av industribjässarna Northvolt och Hitatchi energy tillsammans med huvudmannen bakom ABB-gymnasiet, som ett led i att göra Västerås mer attraktivt för internationellt eftertraktade personer.

Inga vanliga svenska familjer

Skolan följer systemet international baccaulaureate (IB), vilket bland annat betyder att all undervisning sker på engelska. Här går just nu 55 elever från förskoleklass till årskurs 9, men vem som helst får inte går här. Barn till anställda på de stora bolagen på Finnslätten prioriteras och eleverna måste fylla stränga kriterier som i korthet går ut på att de är i Sverige under en begränsad tid.

Därför så hög terminsavgift

Familjerna betalar 25 000 kronor i terminsavgift, trots att skolan också får skolpeng från Västerås stad.

– Vi ville ha så låg avgift som möjligt, och när vi räknade kom vi fram till att det här är den minsta möjliga avgiften vi måste ta ut, säger Petra Nygård, rektor på skolan.

I klippet knackar SVT på och träffar några av barnen som flyttat hit från stora delar av världen.